Дринкуотер — об Азаре: задаюсь вопросом, как у человека может быть такая техника

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, перешедший в лондонскую команду в этом году из «Лестер Сити», высказал мнение по поводу лидера синих Эдена Азара, который в прошлую субботу забил два мяча в матче 15-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1).

«Даже описать не могу, как Эден хорош. Когда он бежит с мячом, ты задаёшься вопросом, как у человека может быть такая техника, и даже без мяча он двигается потрясающе. Рад, что мне доводится с ним играть», — приводит слова англичанина официальный сайт «Челси».