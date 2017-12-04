Васин: ЦСКА играет в одном составе — это помогает обрести стабильность

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин ответил на вопрос о залоге побед клуба в последних матчах РФПЛ и Лиги чемпионов.

«Много потерь, и вариативности стало намного меньше. Но всё-таки костяк в порядке, все находятся в хорошей форме. Мы играем в одном составе — это помогает обрести стабильность.



Что касается моего гола в ворота «Тосно», то любой гол — стечение обстоятельств. Была хорошая подача, я смог отклеиться от опекуна и пробить. Главным было — правильно попасть по мячу. Хорошо, что удалось направить его в угол», — отметил Васин в интервью «RT на русском».