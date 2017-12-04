Глушаков, Луис Адриано и Джикия тренировались вне общей группы «Спартака»

«Спартак» провел первую тренировку после прилета в Англию на поле спорткомплекса ливерпульской футбольной ассоциации. Денис Глушаков, Луис Адриано и Георгий Джикия занимались по индивидуальной программе.

«В занятии приняли участие все игроки, которые прилетели в Ливерпуль. Правда, Денис Глушаков, Луис Адриано и Георгий Джикия, как и планировалось, трудились по индивидуальной программе. Тем не менее надеемся, что завтра они присоединятся к общей группе», — информирует сайт клуба.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своём поле будет принимать «Спартак», состоится 6 декабря.