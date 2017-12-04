Мората: приятно слышать, что «Реалу» не хватает меня

Нападающий «Челси» Альваро Мората, перешедший в лондонский клуб минувшим летом из мадридского «Реала», высказался по поводу бытующего в последнее время мнения, что «сливочным» не хватает его бомбардирских способностей.

«Не знаю, не хватает ли „Реалу“ меня, но приятно слышать, когда люди говорят это. Впрочем, предпочёл бы, чтобы они этого не говорили, так как это значит, что дела в клубе идут не очень хорошо. Надеюсь, Криштиану Роналду забьёт много мячей за „Реал“, но при этом устанет к чемпионату мира», — цитирует Морату Marca.

В прошлом сезоне 25-летний форвард забил 15 мячей за «Реал» в Примере, хотя выходил в стартовом составе всего в 14 матчах.