Акинфеев: ЦСКА постоянно приходится выкручиваться из сложных ситуаций

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря) и прокомментировал отсутствие полузащитников клуба — Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо, которые не сыграют из-за дисквалификаций.

«В нашей ситуации потеря любого игрока существенна. Но идеальные условия бывают крайне редко, и нам постоянно приходится выкручиваться из сложных ситуаций. Вот и выпадет шанс проверить нашу молодёжь в большом деле. Мы верим в ребят!» — заявил Акинфеев в интервью «RT на русском».