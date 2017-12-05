Тренер «Базеля»: если «МЮ» нам поможет, то отлично, но мы об этом не беспокоимся

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от сегодняшнего гостевого матча с «Бенфикой» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю планов „Бенфики“, но, уверен, они не хотят проигрывать дома. Мы удивлены, что „Бенфика“ не набрала ни одного очка в пяти матчах. Никто не ожидал этого. Знаем, что нас ждёт непростой матч, так как это очень качественная команда.

Понимаем, «Манчестер Юнайтед» способен нам помочь (в параллельном матче с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), но мы на это не можем влиять. Мы обязаны сфокусироваться на собственной игре. Если «МЮ» нам поможет, то отлично, но мы об этом не беспокоимся. Это не наша забота», — цитирует Вики официальный сайт УЕФА.