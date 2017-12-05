Полуяхтов: семья уже уехала из Махачкалы, и я сейчас один живу на базе «Анжи»

Защитник «Анжи» Владимир Полуяхтов рассказал об адаптации в Махачкале и признался, что живет на базе.

«Когда меня приглашали в „Анжи“, были и другие варианты. Я тогда думал, ехать или не ехать в Махачкалу, говорил с ребятами. Но для меня в первую очередь важно, что здесь созданы все условия для футбола: поля, база, медицинский штаб, административный штаб. Здесь всё в этом плане хорошо, всё мне нравится. Потом начал привыкать к коллективу, и теперь я чувствую себя здесь хорошо.



Поначалу семья с боязнью восприняла вариант с переездом в Махачкалу. Когда уже приехали сюда, день-два привыкали и увидели, что всё хорошо, вокруг добрые, отзывчивые люди, не говоря уже о тех ребятах, которые находятся в команде. В чём-то помогли администраторы. И семье вроде понравилось. Правда, сейчас они уже уехали, и я из-за этого один живу на базе», — сказал игрок в эфире «8-16».