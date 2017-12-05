Филипе Луис: чёрная полоса «Атлетико» закончилась, впереди белая полоса

Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Челси» (5 декабря).



«Не собираемся думать о матче в Риме. Чтобы победить, надо быть предельно cконцентрированными. Мы способны повлиять только на этот матч, так что отвлекаться на игру в Риме не собираемся.



В положении, в котором мы оказались, можно винить только себя. Начало сезона получилось непростым, но постепенно мы играли лучше и лучше, набирались уверенности, побеждали. Сейчас все на должном уровне — дисциплина и отношение. Мы стали гораздо увереннее. На старте сезона были определенные психологические проблемы, мы не могли дозаявлять новичков. У нас было много ничьих, но мы не проигрывали.



Гораздо лучше чувствует себя Гризманн — он всегда играл хорошо, но сейчас он снова забивает. Мы же хотим помочь своему лучшему игроку. Как я уже говорил, сезон будет длинным. Черная полоса закончилась, впереди белая полоса», — отметил игрок.

Конте: Симеоне — один из лучших тренеров в мире, в этом нет сомнений