Симеоне: если «Рома» выиграет, поздравлю их и «Челси» с выходом из группы

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Челси» (5 декабря).



«Ситуация такая, какая она есть. Мы должны сыграть против команды в отличной форме, против лидера группы. „Челси“ заслуженно идет первым. Мы же думаем только о победе. Впереди футбольный матч. Мы должны постараться выиграть, показать свою лучшую игру против очень хорошей команды.



Последние годы наша команда почти не менялась. В прошлом сезоне мы вышли в полуфинал, достойно соперничали с „Реалом“ и „Барселоной“, которые, как мне кажется, выиграли семь из десяти последних розыгрышей Лиги чемпионов.



Каждый матч — победа это, поражение или ничья — тебя чему-то учит. Завтра не все будет зависеть от нас, но мы знаем, что сами обязаны побеждать. Нам будет противостоять очень хорошая команда, играющая на высочайшем уровне. „Челси“ здорово играл на „Метрополитано“ и победил со счетом 2:1. Надеюсь, завтра мы сумеем реализовать свой план на игру.



Нет смысла слушать радио или смотреть телетрансляцию матча в Риме. Если „Рома“ выиграет, мы поздравим их и „Челси“ с выходом из группы», — отметил тренер.

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