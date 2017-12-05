Кучаев: ЦСКА остался один шаг — правда, очень трудный

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о шансах клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов перед выездным матчем с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря)

«Шансы есть всегда. Надо просто отдать все силы на поле и играть друг за друга. Игроки ЦСКА расстроятся, если не смогут выйти из группы в Лиге чемпионов. Ещё бы — такой путь проделали, столько сил отдали! Остался один шаг — правда, очень трудный. Но нам не привыкать преодолевать трудности», — отметил Кучаев в интервью «RT на русском».