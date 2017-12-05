Сёмин: я расцениваю лидерство «Локомотива» как промежуточный этап нашей работы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0, и ответил на вопрос о лидерстве клуба в таблице.

«Я расцениваю лидерство как промежуточный этап нашей работы. То, что касается этих прошедших матчей, есть команда, ребята хотят достичь результата, бороться, завоевать призы. Это самое важное. Что касается возможного головокружения, то от чего оно будет? Если бы это было в мае, тогда мы были бы хорошо удовлетворены, а сейчас только начало. Мы иной раз напоминаем себе, что надо держаться на земле.



Матч с „Рубином“ был очень тяжёлый. Мы не лучшим образом провели первый тайм, хотя причины были. Основная причина — команда „Рубин“, которая хорошо нас разобрала и применила сложную тактику. После первого тайма думал, что если сыграем вничью, то будет хорошо. Но сумели в перерыве поменять схему, настроение — и вышла другая команда. И в итоге справедливо добились победы.

Конечно, «Локомотиву» нужно усиление зимой. Чтобы конкурировать с такими командами, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», всегда нужно усиление. Пять игроков у нас оправятся от травм за зиму, но свежая кровь всегда нужна. Со спортивным директором мы редко общаемся: он русский язык почти не знает. Зато общаемся с президентом, и трансферный вопрос у нас в работе. Надеюсь, тренерский штаб у нас останется без изменения», — сказал Сёмин в эфире программы „Футбол России“.