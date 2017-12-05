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«Алавес» победил «Жирону», уступая к 71-й минуте со счётом 0:2

Футбол

«Жирона» проиграла «Алавесу» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На исходе часа игры Кристиан Стуани открыл счет. На 62-й минуте Хуанпе удвоил преимущество хозяев. Девять минут спустя Ибай Гомес отыграл один мяч. В концовке основного времени Гомес оформил дубль, реализовав пенальти. На 93-й минуте Гомес забил третий мяч.

«Жирона» с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (9) — 19-й.

Испания - Примера. 14-й тур
04 декабря 2017, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
2 : 3
Алавес
Витория
1:0 – Стуани – 59, 2:0 – Хуанпе – 62, 2:1 – Гомес – 71, 2:2 – Гомес – 87 (пен), 2:3 – Гомес – 90+3
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