«Алавес» победил «Жирону», уступая к 71-й минуте со счётом 0:2

«Жирона» проиграла «Алавесу» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На исходе часа игры Кристиан Стуани открыл счет. На 62-й минуте Хуанпе удвоил преимущество хозяев. Девять минут спустя Ибай Гомес отыграл один мяч. В концовке основного времени Гомес оформил дубль, реализовав пенальти. На 93-й минуте Гомес забил третий мяч.

«Жирона» с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (9) — 19-й.