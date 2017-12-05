Сёмин: надеемся, Фарфана хватит на пару сезонов. Это настоящий, серьёзный игрок

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о двух нападающих команды — 33-летнем перуанце Джефферсоне Фарфане и 29-летнем португальце Антонио Эдере.

«Фарфана готовят тренеры „Локомотива“, чтобы он хорошо себя чувствовал физически, но всегда есть резервы организма. Тот человек, который может сыграть на максимуме, — вот это про Фарфана. А кто не может, тот сдаётся.

Фарфан у нас крепкий парень и приносит очень много пользы. Мы надеемся, что его хватит ещё на пару сезонов, но сложно загадывать. Наверное, нужно идти от игры к игре, от сезона к сезону. А сколько он будет играть — сложно прогнозировать. У него хорошие функциональные возможности, он очень крепкий от рождения. Поэтому его возраст незаметен. Это настоящий, серьёзный футболист.

Думаю, Эдер должен адаптироваться. В последнем матче он вышел на замену и обострил игру, хорошо выглядел. У него была травма, достаточно серьёзное повреждение мышечное. Поэтому с него такой максимальной игры сложно требовать. Но надеемся, что он нам ещё поможет. Чемпионат Европы он выиграл вчера, забыли об этом, всё прошло. Нужно сегодня что-то выиграть с «Локомотивом». Если бы ещё Майкон остался, мы были бы значительно сильнее, чем сейчас. Конечно, я этого хотел», — сказал Сёмин в эфире программы «Футбол России».