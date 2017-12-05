Хавбек «Лиллестрёма» догола разделся в ходе празднования успеха в Кубке Норвегии

Полузащитник «Лиллестрёма» Александар Мельгалвис импровизированным стриптизом на сцене отметил победу своей команды в Кубке Норвегии. На вечеринке в честь этого события в присутствии болельщиков и журналистов 28-летний футболист в такт музыке избавился от одежды, прикрыв интимные места завоёванным трофеем.



Столь откровенный стиль празднования привлёк внимание футбольной федерации Норвегии, которая может потребовать от полузащитника разъяснений.



«Это была спонтанная, доброжелательная идея, которая собрала много положительных отзывов. Рад, что это произошло. Конечно, я никого не хотел этим задеть, хочу принести извинения, если это кого-то обидело», — цитирует Мельгалвиса норвежское издание Aftenposten.

В финальном противостоянии Кубка Норвегии «Лиллестрём» одержал победу над клубом «Сарпсборг 08» со счётом 3:2 и завоевал этот трофей впервые с 2007 года.

Видео откровенного танца хавбека можно посмотреть по этой ссылке.