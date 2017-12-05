Экс-хавбек «Ливерпуля» Сиссоко перешёл из индонезийского клуба в мексиканский

Малийский полузащитник Мохамед Сиссоко, в своё время защищавший цвета «Ливерпуля» и «Ювентуса», в очередной раз сменил клубную прописку. 32-летний игрок, в начале года присоединившийся к индонезийской команде «Митра Кутар», продолжит карьеру в мексиканском «Сан-Луисе», сообщает BBC. Этот коллектив выступает во второй по силе лиге Мексики.



Также в своей карьере Сиссоко защищал цвета «Осера», «Валенсии», «ПСЖ», «Фиорентины», «Леванте», «Шанхай Шэньхуа» и индийской «Пуны». В составе индонезийского клуба хавбек, являющийся двоюродным братом Сейду Кейта, принял участие в 26 матчах и забил пять голов.

Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в Индии