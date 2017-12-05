Антон Миранчук: шестилетний болельщик ЦСКА «газовал» на меня в «Инстаграме»

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали о негативных комментариях, которые приходят к ним в «Инстаграме».



«Пусть пишут, что Миранчуки — такие-сякие! Последнее сообщение от подписчика: «Привет, можешь перейти в «Зенит»?» А вот мне видео прислали, где я оттолкнул мяч в матче с «Зенитом». И сообщение: «Что ты делаешь, козёл?!»», — сказал Алексей.



«Захожу туда, когда нечего делать или просто скучно. В последнее время много грязи пишут. Но я редко отвечаю — только если совсем обидно становится. Недавно открываю сообщения, а там совсем маленький мальчик, лет шести. Болельщик ЦСКА. И такими грязными словами ругается. Я начал с ним общаться, а парень решил, что мы с ним братья. «Ау, где ты?» — пишет. Сначала «газовал» на меня, а теперь братается буквально», — рассказал Антон.



Полное эксклюзивное интервью с братьями Миранчуками читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Сёмин: у Антона Миранчука много сильных качеств, и он не уступает брату