Кавани: «ПСЖ» лидирует в группе и определённо не хочет сдавать позиции

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, принявший участие в пресс-конференции, посвящённой встрече с «Баварией» в Мюнхене в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, выразил намерение парижского клуба сохранить первое место в группе B.



«Изначально мы понимали, что финишировать на первом месте в группе с «Баварией», будет тяжело. Но сейчас мы лидируем и определённо не хотим сдавать позиции. Надо фокусироваться на собственной игре и показать хороший футбол, чтобы решить эту задачу», — приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.



Также Кавани поделился мнением о рекорде Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» со 156 голами, в активе уругвайского форварда — 153.



«Время придёт. Это особенный момент для любого игрока. Но, честно говоря, все в «ПСЖ» знают, как я к этому отношусь. Результаты команды я ставлю гораздо выше, чем свои собственные достижения. Я всегда стараюсь отдаваться игре по максимуму. Самое важное — это победить. Надеюсь, что закончится всё завоеванием трофея», — подчеркнул Кавани.



Встреча соперников в Германии состоится сегодня, 5 декабря, и начнётся в 22:45 мск.

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