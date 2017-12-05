Реднапп: хочу, чтобы Слуцкий продолжил работать в Англии, у него всё получится

Известный английский специалист, экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Халл Сити».

«Очень расстроен новостями об уходе вашего тренера из „Халл Сити“. Мне жаль, что он потерял работу. Я ушёл из „Бирмингема“ до встречи с „Халлом“, но слышал много положительных отзывов о нём. Это великолепный парень. Подобное отмечали все, с кем говорил о Леониде. Например, капитан „Халла“ Доусон. Видел интервью полузащитника Мейлера на телевидении – он назвал тренера фантастическим.

Это очень сложный клуб. Знаю, что там тяжёлые владельцы… Позор, что «Халл» продал лучших футболистов перед началом сезона. Если игроков нет, то и результата не будет, какой бы тренер ни работал с командой.

Тут дело в «Халле». Если бы Леонид трудоустроился бы в правильный клуб, то всё было бы иначе. Передайте ему, что я расстроен и хочу, чтобы Слуцкий продолжил работать в Англии. Это работоспособный, умный парень. У него всё получится», — сказал Реднапп.