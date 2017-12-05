«ПСЖ» встретится с «Ренном» в 1/32 финала Кубка Франции, «Монако» — с «Изером»

Во Франции состоялась жеребьёвка матчей 1/32 финала Кубка страны. По её итогам действующий обладатель трофея «ПСЖ» встретится с «Ренном» на выезде. Среди других матчей стадии выделим гостевую игру «Монако» с «Изером» из четвёртой по силе лиги Франции, «Марсель» примет «Валансьен», а «Лион» проведёт выездную игру с «Нанси».



Финалист турнира прошлого сезона «Анже», в решающей встрече уступивший парижанам со счётом 0:1, дома сыграет с «Лорьяном».



Матчи 1/32 финала Кубка Франции пройдут в период 5-7 января грядущего года.