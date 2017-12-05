Селихов: «Спартаку» пора одолевать топ-клубы регулярно, не только по праздникам

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем». Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Спартак» состоится 6 декабря.

«Есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но, чтобы его использовать, надо победить. Надо, чтобы «Спартак» одерживал знаковые победы как можно чаще, а не, допустим, раз в пять лет. Обыграли – и забыли. Пора завести правило: играть с топ-клубами на равных и одолевать их регулярно, а не только по праздникам», — сказал Селихов.

Турнирное положение в группе перед последним туром: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Севилья» — 8; 3. «Спартак» — 6; 4. «Марибор» — 2.