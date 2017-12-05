Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Экс-форвард ЦСКА Жо включён в символическую сборную чемпионата Бразилии

Футбол

Нападающий «Коринтианса» Жо, известный в России по выступлениям за ЦСКА с 2006 по 2008 год, включён в символическую сборную бразильской Серии А и назван лучшим игроком сезона. 30-летний форвард забил в минувшем сезоне 18 голов, поделив первое место в списке бомбардиров с форвардом «Флуминенсе» Энрике Дурадо.

Наибольшее представительство в символической сборной получил чемпион Бразилии «Коринтианс», от которого в команду попали 4 футболиста.

Символическая сборная чемпионата Бразилии:

Вратарь: Вандерлей («Сантос»);
Защитники: Фагнер («Коринтианс»), Педро Жеромел («Гремио»), Фабиан Бальбуэна («Коринтианс»), Гильерме Арана («Коринтианс»);
Полузащитники: Бруно Силва («Ботафого»), Артур де Оливейра («Гремио»), Эрнанес («Сан-Паулу»), Тьяго Невес («Крузейро»);
Нападающие: Жо («Коринтианс»), Энрике Дурадо («Флуминенсе»).

Главный тренер: Фабио Карилле («Коринтианс»).

Фото можно посмотреть на странице бразильской Конфедерации футбола в «Твиттере».

Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, Луан — четвёртый
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент