С. Рамос: у нас с Роналду разные мнения, но мы гребём в одном направлении

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос опроверг слухи о том, что у него натянутые отношения с нападающим Криштиану Роналду. Португальский футболист ранее отметил, что команде не хватает таких игроков, как Хамес Родригес, Пепе и Альваро Мората, покинувших «Королевский клуб» по окончании предыдущего сезона. Рамос публично не согласился с Роналду, что стало поводом для некоторых разговоров и предположений.

«Между мной и Криштиану никогда и никаких проблем не было. Напротив, у нас всегда была большая дружба. Мы обладаем сильным характером, и у нас разные мнения, но гребём мы в одном направлении», — цитирует Рамоса Marca.