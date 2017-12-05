Обамейянг хочет зимой покинуть «Боруссию» Д

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг намерен в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает Bild.

Согласно информации источника, желание габонского футболиста обусловлено натянутыми отношениями с некоторыми партнёрами по команде после последних событий. Обамейянг был отстранён от участия в матче 12-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (1:2). Причиной такого решения послужило его опоздание на тренировку. Кроме того, Обамейянгом были очень недовольны после домашнего матча 13-го тура с «Шальке-04» (4:4). Габонец на 72-й минуте был удалён за грубую игру. К тому времени «Боруссия» вела со счётом 4:2.

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года.