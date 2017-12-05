Селихов: фанаты «Спартака» помогают, случившееся в игре с «Зенитом» — не со зла

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об эпизоде в матче с «Зенитом», когда фанаты красно-белых устроили задымление за его воротами, в то время как соперник издали направил мяч в нижний угол.

«К счастью, мяч я увидел примерно в 16 метрах от ворот», — сказал голкипер. Отвечая на вопрос, создали ли фанаты этим ему дополнительные трудности, Селихов отметил: «Это не со зла. Они ведь хотят помочь команде и действительно помогают. Да и ничего страшного не произошло».

Видео можно посмотреть с отметки 5.35.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» состоялся 27 ноября и завершился победой московской команды со счётом 3:1.