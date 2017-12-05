«Тоттенхэм» отпустит Роуза в «Манчестер Юнайтед» за £ 50 млн

«Тоттенхэм Хотспур» будет готов отпустить защитника Дэнни Роуза в «Манчестер Юнайтед», если получит предложение в размере £ 50 млн, сообщает The Independent. При этом манкунианцы готовы включить в сделку левого защитника Люка Шоу, но «Тоттенхэму» не интересен такой вариант.

Ранее 27-летний Роуз в интервью The Sun сообщил, что готов покинуть «Тоттенхэм» в случае выгодного предложения, чтобы иметь больше возможностей побороться за трофеи.

Роуз лишь в октябре восстановился после серьёзной травмы колена, полученной в январе. В нынешнем сезоне защитник провёл всего два матча в АПЛ.