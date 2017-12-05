Ал. Миранчук: никто не думал, что «Локомотив» уйдёт на зимний перерыв лидером

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали, как в команде воспринимают лидерство «железнодорожников» в турнирной таблице РФПЛ.



«Мы — команда с амбициями, но никто и не думал, что уйдём на перерыв на первом месте. Удача не приходит просто так. Сплочённый коллектив, боевой настрой, тренер Юрий Палыч — всё сложилось. Недавно я читал книгу, в которой психолог советует поступать следующим образом. У тебя есть какая-то цель? Запиши её и повесь на самое видное место в качестве напоминания. Если мы говорим о золоте РФПЛ, купи себе, например, золотой браслет. Всё должно напоминать тебе о цели», — сказал Алексей.



«Хотя это больше свойственно европейскому менталитету. Мы, русские, как будто всегда боимся сглазить», — добавил Антон.



Полное эксклюзивное интервью с братьями Миранчуками читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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