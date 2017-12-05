Антон Миранчук: в Эстонии постоянно бьют по ногам — Вернблум бы там заиграл!

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об опыте выступления в Эстонии и отметил, что в чемпионате этой страны проще себя проявлять таким жёстким игрокам, как хавбек ЦСКА Понтус Вернблум.



«На самом деле, быстро адаптироваться в Эстонии не получилось. Партнёры по команде на меня смотрели с удивлением: «Что ты тут вообще делаешь?» Для них «Локомотив» — топ-уровень. Но стало немного полегче, когда в «Левадию» приехали ещё несколько футболистов из России.



Чемпионат Эстонии — это жёсткий стиль. Атакующим игрокам достаётся особенно. Постоянно пытаются ударить по ногам, сделать неприятно. Вот Вернблум там бы заиграл! Шучу, конечно, — у него совсем другой уровень», — сказал Антон Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.

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