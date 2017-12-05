Коман: «Бавария» хочет показать, что как команда лучше, чем «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в шестом туре Лиги чемпионов. В минувшие выходные парижане потерпели первое поражение в чемпионате Франции, уступив «Страсбургу» — 1:2.

«Для меня это поражение ничего не изменило. „ПСЖ“ по-прежнему команда высочайшего уровня. Мы просто будем сосредоточены на том, чтобы показать надёжную игру в обороне и сильную в атаке. Хотим показать, что мы лучше, чем „ПСЖ“, — приводит слова Комана пресс-служба „Баварии“.