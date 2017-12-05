Луис Суарес: не вмешивался в конфликт между Неймаром и Кавани

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подчеркнул, что не принимал участия в конфликте между форвардом «ПСЖ» Неймаром и партнёром бразильца по атаке Эдинсоном Кавани. Вместе с Неймаром Суарес защищал цвета каталонского клуба, тогда как с Кавани играет за национальную команду Уругвая.

«Я никоим образом не вмешивался в конфликт между Неймаром и Кавани. Слухи об этом абсолютно не соответствуют истине. Это была не та ситуация, на которую я мог бы оказывать влияние», — приводит слова Суареса Marca.

Ранее между Кавани и Неймаром возникли разногласия при выборе исполнителя штрафного удара, а впоследствии и пенальти. Позже главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери решил, что уругваец и бразилец будут бить пенальти по очереди.