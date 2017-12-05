Кингсли Коман опроверг слова Хёнесса о проблемах с Анчелотти

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман опроверг слова о том, что имел проблемы с бывшим главным тренером команды Карло Анчелотти. Ранее об этом заявил президент немецкого гранда Ули Хёнесс. Последний, в частности, сказал, что итальянский специалист настроил против себя нескольких игроков, в том числе и Комана.

«У меня никогда не было проблем с Анчелотти. Мы знали друг друга и раньше, и у нас было хорошее взаимопонимание. Так что эти слова не соответствуют истине», — приводит слова Комана интернет-портал Goal.

Анчелотти был отправлен в отставку по ходу нынешнего сезона, а сменил его у руля команды Юпп Хайнкес.