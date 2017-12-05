Полузащитник «Гремио» Артур: не подписывал контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Гремио» Артур отметил, что не заключал соглашения с «Барселоной». На днях руководство бразильского клуба выразило недовольство поведением испанского гранда, представители которого подарили Артуру футболку сине-гранатовых. Тренерский штаб каталонского клуба в данный момент заинтересован в услугах 21-летнего футболиста.

«Относительно «Барселоны» со мной говорили. Я встречался с представителями клуба, однако хочу сказать, что контракта с «Барселоной» не подписывал. Пока ничего не решено, и я являюсь игроком «Гремио». Это был лишь первый контакт, чтобы познакомиться», — цитирует Артура Esporte Interativo.