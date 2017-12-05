Луис Суарес: Паулиньо закрыл рот многим, а Усман Дембеле очень удивит

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес доволен пополнением состава новыми футболистами перед стартом текущего сезона. В, частности, в «Барселону» вернулся форвард Херард Деулофеу, были приобретены защитник Нелсон Семеду, полузащитник Паулиньо и нападающий Усман Дембеле. У Суареса спросили, могут ли новички команды восполнить потерю нападающего Неймара, перешедшего по окончании предыдущего сезона в «ПСЖ».

«Неймар – особенный и отличающийся от других игрок. От него многого ждали. Но пришли другие, которые очень полезны команде. Деулофеу формировался как игрок в «Барселоне». Паулиньо закрыл рот многим и демонстрирует игру самого высокого уровня с первых же дней. А Дембеле не повезло с травмой, но когда он будет в порядке, то очень удивит многих», — цитирует Суареса Marca.