Селихов: в России Премьер-Лига не играющая

Вратарь «Спартака» Александр Селихов дал интервью, в котором его спросили, верно ли впечатление, что красно-белым труднее бороться с командами, которые строят игру от обороны, такими, как «Марибор» или «Амкар».

«Я сам играл в «Амкаре» и знаю, как много внимания в этом клубе уделяется нейтрализации соперника. В России вообще, можно сказать, Премьер-Лига не играющая, то есть преобладают клубы, которые в первую очередь не позволяют сопернику развивать свою игру. Все боятся вылета. Оттого футбол закрытый. Значит, нам нужно вытаскивать матчи на мастерстве. Увы, не всегда это получается. Иногда соперники даже пользуются тем, что мы увлекаемся атаками, и наказывают», — сказал Селихов.