Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брых признан арбитром года по версии IFFHS, Штайнхаус – лучшая женщина-арбитр

Брых признан арбитром года по версии IFFHS, Штайнхаус – лучшая женщина-арбитр
Комментарии

Феликс Брых победил в голосовании лучшего арбитра в мире по итогам 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

42-летний немецкий рефери набрал 178 очков, с большим преимуществом опередив англичанина Мартина Аткинсона (73) и итальянца Николу Риццоли (59), которые оказались на втором и третьем местах соответственно.

Лучшей женщиной-арбитром по итогам года стала немка Бибиана Штайнхаус (232 очка), которая в сентябре стала первой в истории футбола женщиной, которая работала на матче высшего европейского дивизиона среди мужских команд. Отметим, что восьмое место среди женщин-арбитров досталось россиянке Анастасии Пустовойтовой (17 очков).

Отмечается, что победителей определял 91 эксперт и журналист со всех континентов.

Материалы по теме
Фото
Штайнхаус – первая женщина-арбитр, обслуживающая матч 1-го дивизиона в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android