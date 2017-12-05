Брых признан арбитром года по версии IFFHS, Штайнхаус – лучшая женщина-арбитр

Феликс Брых победил в голосовании лучшего арбитра в мире по итогам 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

42-летний немецкий рефери набрал 178 очков, с большим преимуществом опередив англичанина Мартина Аткинсона (73) и итальянца Николу Риццоли (59), которые оказались на втором и третьем местах соответственно.

Лучшей женщиной-арбитром по итогам года стала немка Бибиана Штайнхаус (232 очка), которая в сентябре стала первой в истории футбола женщиной, которая работала на матче высшего европейского дивизиона среди мужских команд. Отметим, что восьмое место среди женщин-арбитров досталось россиянке Анастасии Пустовойтовой (17 очков).

Отмечается, что победителей определял 91 эксперт и журналист со всех континентов.