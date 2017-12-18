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Месси получил приз имени Альфредо Ди Стефано

Месси получил приз имени Альфредо Ди Стефано
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз имени Альфредо Ди Стефано — награду, вручаемую лучшему футболисту Примеры.

Эта награда присуждается на основании опроса читателей Marca, еженедельно выдвигающих кандидатов на попадание в финальную часть выборов, где затем ряд ведущих футбольных экспертов страны выбирают наилучшего, на их взгляд, игрока года в лиге. Награда названа в честь легендарного испанского игрока Альфредо Ди Стефано.

Месси стал обладателем приза в рекордный пятый раз. Четыре раза лучшим становился Криштиану Роналду.

Фото доступно в «твиттере» Marca.

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