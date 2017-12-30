Буффон: голевой инстинкт — это талант от рождения, у Кейна он есть

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высоко оценил уровень нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

Напомним, что в 2018 году «Ювентусу» и «Тоттенхэму» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Гарри сейчас один из лучших нападающих в Европе, в этом нет сомнений. Как игрок вы всегда можете работать над различными аспектами своей игры и стараться прибавить, но есть некоторые вещи, которым нельзя научиться. Природный голевой инстинкт — это талант, с которым вы рождаетесь. За эти годы я встречался с Роналдо, Криштиану Роналду, Индзаги, Батистута — у них есть этот природный инстинкт, который может заставить вратарей мучиться. Очевидно, что у Кейна он тоже есть.

В моей карьере я всегда хотел проверять себя против лучших. Сейчас Гарри Кейн — один из лучших. Я не боюсь лучших, я их уважаю и всегда хочу играть против них. Проверять себя против лучших игроков — один из самых больших вызовов в игре на высшем уровне. Я всегда наслаждался этим", — цитирует Буффона Mirror.