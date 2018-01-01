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«Брайтон» и «Борнмут» победителя не выявили

«Брайтон» и «Борнмут» победителя не выявили
Футбол / Англия

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Борнмут». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Хозяева удалось быстро открыть счёт — уже на 5-й минуте отличился Антони Кнокар. Отыгрались гости на 33-й минуте — счёт сравнял Стив Кук. «Брайтон» в начале второго тайма сумел вновь выйти вперёд — точным ударом на 48-й минуте отметился Гленн Мюррей. От поражения «Борнмут» ушёл благодаря голу Каллума Уилсона на 79-й минуте.

В таблице английского чемпионата «Брайтон» (23 очка) располагается на 12-й строчке, а «Борнмут» (21) — на 13-й.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
01 января 2018, понедельник. 15:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
2:2
Борнмут
Борнмут
1:0 – Кнокар – 5, 1:1 – Кук – 33, 2:1 – Мюррей – 48, 2:2 – Уилсон – 79
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