Нинкович: из "Рубина" знаю Семака, Домингеса и Бухарова

Полузащитник киевского «Динамо» Милош Нинкович поделился своим мнением о казанском «Рубине», с которым украинской команде предстоит сыграть в одной группе в Лиге чемпионов.

«Раньше в „Рубине“ играл мой земляк Милошевич и Сергей Ребров. Никогда детально не обсуждал с ними эту команду. Правда, недавно смотрели игру казанцев со „Спартаком“. Скажу, что не ожидал такого от „Рубина“. Команда очень хорошо держала мяч.

Из „Рубина“ знаю капитана Семака, нападающего Домингеса и… странная такая фамилия у этого игрока — никак не могу запомнить. Вспомнил! Бухаров! Больше никого не знаю», — заявил Нинкович в интервью газете «Спорт-экспресс в Украине».