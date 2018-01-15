«Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 15 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити».



Ранее команды встречались друг с другом 107 раз. 43 раза победу одерживал «Манчестер Юнайтед», 36 раз команды сыграли вничью, футболисты «Сток Сити» выиграли 28 раз.

После 22 сыгранных матчей подопечные Жозе Моуринью занимают в таблице АПЛ второе место, а «гончары» — 18-е.