«Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
Сегодня, 15 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити».
Ранее команды встречались друг с другом 107 раз. 43 раза победу одерживал «Манчестер Юнайтед», 36 раз команды сыграли вничью, футболисты «Сток Сити» выиграли 28 раз.
После 22 сыгранных матчей подопечные Жозе Моуринью занимают в таблице АПЛ второе место, а «гончары» — 18-е.
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