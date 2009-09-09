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"Милан" потерял Боррьелло на несколько дней

"Милан" потерял Боррьелло на несколько дней
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Нападающий «Милана» Марко Боррьелло вновь получил травму. Форвард, который в прошлом сезоне из-за травмы пропустил большую часть чемпионата, испытывает проблемы с мышцами в поясничной области. Боррьелло несколько дней будет тренироваться по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт «Милана».

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