Габриэль Милито возобновил тренировки с "Барселоной"
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Защитник «Барселоны» Габриэль Милито в понедельник после долгого перерыва возобновил тренировки, сообщает Marca. Аргентинец повредил коленные связки в апреле 2007 года и с тех пор проходил курс реабилитации. Когда Милито сможет принять участие в официальном матче, пока неизвестно.
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