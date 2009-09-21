Габриэль Милито возобновил тренировки с "Барселоной"

Защитник «Барселоны» Габриэль Милито в понедельник после долгого перерыва возобновил тренировки, сообщает Marca. Аргентинец повредил коленные связки в апреле 2007 года и с тех пор проходил курс реабилитации. Когда Милито сможет принять участие в официальном матче, пока неизвестно.