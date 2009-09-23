В сборной Молдавии — четверо легионеров из России

В опубликованном главным тренером сборной Молдавии Игорем Добровольским списке приглашённых в команду игроков, нашлось место четырём футболистам, выступающим в чемпионате России. Напомним, что молдаванам предстоит провести две последние встречи в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 — 10 октября в Тель-Авиве с Израилем и 14 октября в Риге с Латвией.

Как сообщает «Спорт-экспресс», в сборную Молдавии приглашены:

Вратари: Намашко («Шериф»), Матюгин («Дачия»);

Защитники: Епуряну («Москва», Россия), Лащенков («Олимпик», Азербайджан), Савинов («Баку», Азербайджан), Головатенко («Химки», Россия), Армаш («Хаммарбю», Швеция), Катынсус («Томь», Россия);

Полузащитники: Андроник («Богемианс», Чехия), Намашко («Восток», Казахстан), Булат («Дачия»), Суворов («Шериф»), Комленок («Оболонь», Украина), Чеботарь («Чахлэул», Румыния), Гацкан («Ростов», Россия), Бордиян («Металлист», Украина);

Нападающие: Бугаев («Металлург» З, Украина), Овсянников («Олимпия»), Калинков («Хазар», Азербайджан), Софрони («Зимбру»).