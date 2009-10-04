Фоторепортаж с матча ЦСКА – "Кубань"

В воскресенье, 4 октября, в рамках 24-го тура Росгосстрах-Чемпионата России по футболу столичные армейцы разгромили краснодарскую «Кубань» со счётом 4:0. Предлагаем вашему вниманию репортаж специального фотокорреспондента «Чемпионат.ру» Александра Мысякина.

ПФК ЦСКА – ФК «Кубань» (41 фото).

Ознакомиться с наиболее впечатляющими снимками с матча вы сможете, посетив блог спортивной фотографии – sportsphoto.livejournal.com.