Фоторепортаж с матча ЦСКА – "Кубань"
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В воскресенье, 4 октября, в рамках 24-го тура Росгосстрах-Чемпионата России по футболу столичные армейцы разгромили краснодарскую «Кубань» со счётом 4:0. Предлагаем вашему вниманию репортаж специального фотокорреспондента «Чемпионат.ру» Александра Мысякина.
ПФК ЦСКА – ФК «Кубань» (41 фото).
Ознакомиться с наиболее впечатляющими снимками с матча вы сможете, посетив блог спортивной фотографии – sportsphoto.livejournal.com.
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