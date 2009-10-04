Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоторепортаж с матча ЦСКА – "Кубань"

Фоторепортаж с матча ЦСКА – "Кубань"
Комментарии

В воскресенье, 4 октября, в рамках 24-го тура Росгосстрах-Чемпионата России по футболу столичные армейцы разгромили краснодарскую «Кубань» со счётом 4:0. Предлагаем вашему вниманию репортаж специального фотокорреспондента «Чемпионат.ру» Александра Мысякина.

ПФК ЦСКА – ФК «Кубань» (41 фото).

Ознакомиться с наиболее впечатляющими снимками с матча вы сможете, посетив блог спортивной фотографии – sportsphoto.livejournal.com.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023