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П. Роша заверил, что бразильцы больше не будут опаздывать на сборы «Спартака»

П. Роша заверил, что бразильцы больше не будут опаздывать на сборы «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, почему бразильские легионеры прибыли на первый сбор красно-белых позже остальных игроков команды.

«Поскольку Бразилия находится далеко, мы попросили один-полтора дополнительных дня на перелёт. Мы договорились, что вылетаем 11 января. Тренер рассчитывал, что 12-го мы сможем тренироваться. А мы прилетели 12-го вечером. Тут ещё смена часовых поясов повлияла. Мы с этим разобрались. Такое больше не повторится», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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