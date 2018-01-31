П. Роша заверил, что бразильцы больше не будут опаздывать на сборы «Спартака»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, почему бразильские легионеры прибыли на первый сбор красно-белых позже остальных игроков команды.



«Поскольку Бразилия находится далеко, мы попросили один-полтора дополнительных дня на перелёт. Мы договорились, что вылетаем 11 января. Тренер рассчитывал, что 12-го мы сможем тренироваться. А мы прилетели 12-го вечером. Тут ещё смена часовых поясов повлияла. Мы с этим разобрались. Такое больше не повторится», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.