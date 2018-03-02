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«Анжи» и «Рубин» объявили стартовые составы на первый матч весенней части РФПЛ

«Анжи» и «Рубин» объявили стартовые составы на первый матч весенней части РФПЛ
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Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Рубина» на первый матч весенней части российской Премьер-Лиги.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Будковский, Поку.

Запасные: Будаков, Сугробов, Армаш, Эльмурзаев, Жилов, Чансельор, Бакаев, Глебов, Чайковский, Прудников, Лескано, Калмыков.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Навас, Гранат, Камболов, Энаке, Нобоа, Могилевец, Подберёзкин, Попов, Азмун.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Сорокин, Карадениз, Коновалов, Ахметов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.

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