«Анжи» и «Рубин» объявили стартовые составы на первый матч весенней части РФПЛ
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Рубина» на первый матч весенней части российской Премьер-Лиги.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Будковский, Поку.
Запасные: Будаков, Сугробов, Армаш, Эльмурзаев, Жилов, Чансельор, Бакаев, Глебов, Чайковский, Прудников, Лескано, Калмыков.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Навас, Гранат, Камболов, Энаке, Нобоа, Могилевец, Подберёзкин, Попов, Азмун.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Сорокин, Карадениз, Коновалов, Ахметов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.
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