«Бавария» проведёт переговоры с Рибери и Роббеном о продлении договоров в апреле

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что в апреле клуб проведёт переговоры о продлении контрактов с Франком Рибери и Арьеном Роббеном. Срок соглашений обоих футболистов в силе до лета этого года.



«Мы пообщались с обоими игроками и решили, что проведём переговоры в апреле, а там посмотрим. Они оба согласились на это, это не стало для них проблемой. Понятно, что они оба хотели бы остаться в «Баварии», — цитирует Румменигге Goal.

Добавим, 34-летний Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года, а его ровесник Рибери — с 2007-го.