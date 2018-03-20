Кривоносов: видимо, политические задачи в Исландии выше, чем спорт

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал информацию о возможном бойкоте Исландией чемпионата мира – 2018.



«Всё продолжается в том же направлении. Я думаю, что прежде всего по отношению к своим спортсменам они относятся определённым образом. Видимо, политические задачи выше, чем спорт, чем те люди, которые годами готовились к этому соревнованию. Просто очень много необоснованных заявлений, они ссылаются на не совсем понятные, бездоказательные причины. Очень многие политики пытаются в разных странах создать ажиотаж, просто бесперспективно для них самих. Будем надеяться, что этого не произойдёт», — цитирует Кривоносова RT на русском.

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