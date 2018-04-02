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Галицкий: согласимся продать Смолова за разумные деньги, которые нас устроят

Галицкий: согласимся продать Смолова за разумные деньги, которые нас устроят
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ответил на вопрос, может ли клуб в обозримом будущем продать форварда Фёдора Смолова.

«Мне кажется, Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит такое количество разговоров о своей покупке-продаже. Куда только Фёдора ни продавали. Он достаточно много сделал для клуба, дважды лучший бомбардир и сейчас лидирует.

Если будет достойное предложение, мы согласимся на разумные деньги, но эти деньги должны устроить клуб. Наше уважение будет проявлено к Фёдору в том плане, что он много сделал для клуба», — сказал Галицкий в эфире программы «8-16».

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