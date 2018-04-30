«Динамо» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 30 апреля, в Химках на стадионе «Арена Химки» состоится матч 28-го тура РФПЛ «Динамо» — «Рубин». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Рубин».



Ранее команды встречались друг с другом 30 раз. Три победы на счету «Динамо», «Рубин» выиграл 16 встреч. Ещё 11 раз была зафиксирована ничья.



Матч рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами станут Николай Богач и Андрей Глот. Резервный судья — Евгений Турбин.



«Динамо» с 33 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» находится на девятой строчке, имея в своём активе 35 очков.