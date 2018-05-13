«Спартак» не будет искать замену Селихову
Поделиться
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун после матча с «Динамо» (0:1) в 30-м туре РФПЛ сообщил, что клуб не будет искать замену голкиперу Александру Селихову, который получил травму.
«На место травмированного Селихова кого-то искать не будем. Он восстановится, без проблем. Там разрыв, который заживает за два месяца. Зачем брать кого-то в аренду на полгода? Вратарь играет хорошо, когда играет постоянно. Ребров ещё в приличной форме и может выступать года два-три», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
13:14
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
11:12
-
11:10
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:47
-
10:36
-
10:35
-
10:27
-
10:26
-
10:17
-
10:14
-
10:10
-
09:59
-
09:51
-
09:48
-
09:45
-
09:41
-
09:33
-
09:25
Партнерский контент